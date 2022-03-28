Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yol haritasını yeni teknik direktör Valerien İsmael ile çizecek.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da 20 milyon Euro'luk dev operasyon! Valerien Ismael'den 15 futbolcu için karar
Takımı Valerien Ismael'e emanet ederek teknik direktör arayışlarına son veren Beşiktaş'ta, gelecek sezon planlaması da şimdiden başladı. Fransız hocanın raporuna göre hareket edecek siyah-beyazlılarda 15 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Deneyimli çalıştırıcının vereceği kararlar sonrasında yeni bütçede 20 milyon Euro'luk bir tasarrufa gidilmesi beklenirken, 15 futbolcu için de karar verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Halen 45 milyon euro olan futbol takımının bütçesini gelecek sezon 25 milyon euro'ya indirme kararı alan siyah beyazlılar, kadro planlamasını Fransız teknik direktörün hazırlayacağı rapora göre yapacak.
15 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Hürriyet'in haberine göre; Takımın yıllık bütçesini 20 milyon Euro birden düşürecek olan Beşiktaş yönetiminin elini bu konuda en çok rahatlatan olay, sezon sonu 15 futbolcunun sözleşmelerinin bitecek olması.