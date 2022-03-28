BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da 20 milyon Euro'luk dev operasyon! Valerien Ismael'den 15 futbolcu için karar

Takımı Valerien Ismael'e emanet ederek teknik direktör arayışlarına son veren Beşiktaş'ta, gelecek sezon planlaması da şimdiden başladı. Fransız hocanın raporuna göre hareket edecek siyah-beyazlılarda 15 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Deneyimli çalıştırıcının vereceği kararlar sonrasında yeni bütçede 20 milyon Euro'luk bir tasarrufa gidilmesi beklenirken, 15 futbolcu için de karar verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 12:00