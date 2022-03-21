GOL YOLLARINDAKİ SIKINTIYI ÇÖZECEK

Yönetimin Talisca'ya imza parası olarak 2 milyon euro, maaş olarak ise 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sambacıya ayrıca şampiyonluk primi gibi seçenekler de sunulduğu kaydedildi.



