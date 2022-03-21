Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Gerekirse sırtımda taşır getiririm" dediği Anderson Talisca'da artık oklar neredeyse tamamen Beşiktaş'ı gösteriyor.Fotomaç'ta yer alan haberde, Al Nassr'dan ayrılmayı kafasına koyan 28 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Anderson Talisca bitti bitiyor! Teklif edilen rakam...
Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için adımlar atan siyah beyazlılarda, Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, sambacıya ekstra bonusları içeren bir teklif yaptı. Brezilya'ya dönme ihtimali de olan Talisca kısa zamanda Kartal'a evet diyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Gerekirse sırtımda taşır getiririm" dediği Anderson Talisca'da artık oklar neredeyse tamamen Beşiktaş'ı gösteriyor.Fotomaç'ta yer alan haberde, Al Nassr'dan ayrılmayı kafasına koyan 28 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı.
GOL YOLLARINDAKİ SIKINTIYI ÇÖZECEK
Yönetimin Talisca'ya imza parası olarak 2 milyon euro, maaş olarak ise 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sambacıya ayrıca şampiyonluk primi gibi seçenekler de sunulduğu kaydedildi.
Ya Brezilya'ya dönecek olan ya da Beşiktaş'a 'Evet' diyecek olan Talisca'nın da olumlu baktığı teklifi birkaç gün içinde kabul edeceği gelen haberler arasında.