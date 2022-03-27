Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sistemi gelecek sezon transfer yapılanmasını da etkileyecek. Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek. Bu sistemde klasik 10 numara ihtiyacı olmayacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in sisteminde 10'lara yer yok!
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'in takımda düşündüğü 3-4-3 sistemiyle birlikte bazı oyuncuların kadroda kendisine şans bulması oldukça zorlaştı. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcuda bu isimlerin içinde yer alıyor. İşte son detaylar...
Eldeki yıldızlardan Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor. Yönetim hem sistem hem de yıldız oyuncunun maaşından dolayı Alex ile yolları ayırmayı planlıyor.
Gelecek sezon adı Beşiktaş ile anılan Talisca'ya Ümraniye yolu kapanmış oldu. Yeni sistemde kanat beklerinin önemi büyük... Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da 3'lü savunma ile mücadele etmişti. Milli Takım hocası Stefan Kuntz da son maça 3'lü savunmayla çıktı.