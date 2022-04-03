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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! İşte Cyle Larin ve Siopis arasında yaşananlar...
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın 82. dakikasında siyah beyazlı takımda Cyle Larin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 22:22 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 22:30
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın 82. dakikasında siyah beyazlı takımda Cyle Larin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Siopis ile Cyle Larin arasında yaşanan ikili mücadele sonrası Kanadalı futbolcu, rakibine tokat attı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, Larin'i direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
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(Fotoğraflar: beIN Sports)
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