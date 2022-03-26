BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın bombası! İşte Adana Demirspor'un istediği rakam...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezonda çıkışa geçmeyi planlıyor. Bu kapsamda yapılanmasını sürdüren siyah beyazlılarda, teknik direktörlük görevine Valerien Ismael getirilmişti. Bu hamlenin ardından transfere yoğunlaşan Kara Kartal'ın hedefindeki stoper ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 18:26