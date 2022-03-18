Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'de gösterdiği performansla takımını ayakta tutmaya çalışan Halil Akbunar ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Bedavaya gelecek
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Göztepe'nin yıldız ismi Halil Akbunar için devreye girdiği belirtilirken, deneyimli kanat bedavaya İstanbul'un yolunu tutabilir. İşte o detay... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Ligde 27 puanla 18. sırada yer alan takımının kümede kalması için büyük çaba harcayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 karşılaşmada 4 gol, 5 asist ile İzmir ekibinin en etkili isimlerinden biri oldu.
Halil'in Beşiktaş'a gelmesi ise kulübünün durumuna bağlı. İzmir ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'in, Göztepe'nin küme düşmesi durumunda sözleşmesindeki madde gereği serbest kalacağı öğrenildi.