Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Ligde 27 puanla 18. sırada yer alan takımının kümede kalması için büyük çaba harcayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 karşılaşmada 4 gol, 5 asist ile İzmir ekibinin en etkili isimlerinden biri oldu.