Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael için imza töreni düzenlendi. Törende siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael için imza töreni düzenlendi.

Törende siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. İşte imza töreninden öne çıkanlar...

AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ'A KATKI VERECEĞİNE İNANIYORUZ

İşte Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan açıklamarı:

"Hocamız bundan sonra Beşiktaş'a vereceği katkılar için İstanbul'a geldi anlaşmayı yaptık.

Valerien Ismael'e güvenimiz sonsuz… Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandık. Bizimle çalışmayı kabul etti, teşekkür ederiz. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyoruz.

Birçok kontratımız bitiyor. Sonraki sezon elimiz daha rahat edecek. Kendimizi yapılandırma şansı bulacağımız yeni bir süreç başlayacak.

Önder Karaveli hocamız, Beşiktaş menfaatleri açısından görevi bırakmak istedi.

Özellikle Önder Karaveli hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi Sergen hocamdan sonra takımı sırtladı. Ancak kendisi Beşiktaş'ın iyiliği için göreve devam etmek istemediğini belirtti.

Ben hocamızın A Takım performansından da memnun oldum ama özellikle çok sert ve anlamsız eleştiriler oldu. Önder Karaveli bizimledir, bizimle devam edecektir. Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz.

Valerien Ismael kontrat süresince devam edecektir. Hocayı sonuna kadar koruyacağım. Kurumsal olmaya çok önemli görüyorum. Meşhur hocalar getiren bir başkan olmadım. Beşiktaş'ın geleceğine katkı verecek hocalarla yürümeyi seçtim.

CEYHUN KAZANCI: YOĞUN ÇALIŞMALAR YAPTIK

Törende söz alan Beşiktaş Sportif Direktörü şu sözleri söyledi:

"Projemiz doğrultusunda birtakım hocalarla görüşmeler oldu. Kriterlerimiz zaten belliydi, bunları defalarca dile getirdik. Yoğun çalışmalar yaptık. Nihai karar Valerien Ismael üzerine verildi. Son derece hayırlı bir karar oldu."

VALERIEN ISMAEL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İşte Fransız teknik adamın öne çıkan açıklamaları:

"Bana gösterilen güven ve inanç için teşekkür ediyorum. Bu beni çok etkiledi. Kalbim gerçekten gururla dolu. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim.

Hırslı bir antrenörüm. Bu tip yüksek mücadelelere girmek konusunda da her zaman istekliyim. Burada bulunmak benim için gerçekten gurur verici.

Ayrıca bu kulüple, benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Kulüp kazanmak isteyen bir düşünceye sahip, ben de bir teknik adam böyle düşünüyorum. Çok çalışarak birlikte en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Buna hazırız.

Bu kulübün gerçekten çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Henüz bir araya gelmemiş olsak da tutkularını ilk günden sosyal medyadan bana hissettirdiler.

Önümüzde 8 maçlık bir periyot var. Bu dönemde kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp olabilecek en iyi yerde sezonu bitirmeye çalışacağız.

Öz kaynak ve altyapı konusu bizim için çok önemli. Genç oyuncularla ilgili analiz yapacağız. Yaşı önemli değil, bir performans varsa ona şans vereceğiz. Bir gün değil, her gün Beşiktaş!

Benim oyun felsefem tamamen yüksek tempoya dayanıyor. Çok yüksek bir enerji gerekiyor, bu enerjiyi rakibe de hissettirmemiz gerekiyor. Beşiktaş, ligi domine etmek isteyen bir takım. Bunlar için de oyuncu grubuyla zaman geçirmemiz gerekiyor.

Ligi ve takımı tanıma adına şu anda göreve gelmiş olmamın doğru olduğunu düşünüyorum.

Ben takımlarımı 3-4-3 sisteminde oynatıyorum. 150 maçlık bir deneyimden bahsediyoruz. Artık bu sistemde uzmanlaştığımı düşünüyorum.

Ceyhun Kazancı ile kadro düzeni hakkında uzun süredir konuşuyoruz. Ligi ve oyuncu yapısını tanımak istiyorum. Seneye kimler ile devam edebiliriz bakacağız. Bizim beklentilerimize kimler karşılık verebilir bunu anlamaya çalışacağız.

Son 3 yılda çalıştığım bütün kulüplerde birçok genç oyuncunun kariyerine etki ettim ve şu anda bu oyuncular çok iyi yerlerdeler.

Trabzonspor maçından korkmuyorum, bir şans olarak görüyorum. Beşiktaş'ız ve bu ligin son şampiyonuyuz. Korkmak diye bir şey olamaz."