Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael ilk antrenmanına çıktı!
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine teknik direktörlük görevine Valerien Ismael getirildi. Fransız teknik adam, siyah beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı. Ligde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kara Kartal, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 22:57
Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce Valerien Ismael'in futbolcularla tanışma toplantısı yaptığı bildirildi.