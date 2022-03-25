Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine teknik direktörlük görevine Valerien Ismael getirildi. Fransız teknik adam, siyah beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı. Ligde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kara Kartal, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 22:57