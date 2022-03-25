Beşiktaş'ta sergilediği performansla göz dolduran Ersin Destanoğlu için Avrupa ekipleri sıraya girdi. Özellikle Fransız ekibi Nice mevcut kalecisi Benitez'i satarsa Ersin'i kadroya katacak. İşte son detaylar...
Son iki sezonda gösterdiği performansın ardından birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Ersin Destanoğlu için Nice iddiaları artıyor. Takvim'in derlediği habere göre Fransız ekibinin kalecisi Walter Benitez'i sezon sonunda satacağı ve Ersin'i kadrosuna katmaya çalışacağı iddia ediliyor. Daha önce ismi Lyon ile de anılan milli kalecinin Avrupa'ya transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtiliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de daha önce yaptığı açıklamada, genç eldivene Avrupa'ya transferi konusunda yardımcı olacaklarını söylemişti.