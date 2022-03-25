Beşiktaş'ta bu sezon büyük bir yaprak dökümü yaşanacak. Siyah-beyazlılarda tam 14 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da büyük değişim! 11 yolcu birden...
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta revizyon başladı. Siyah beyazlı ekip yeni sezon öncesinde ise 11 futbolcuyla yollarını ayıracak. Öte yandan bu futbolcular haricinde 3 isim ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; bu isimler arasında yolların ayrılacağı ilk 4 isim uzun süredir belli: Lens, Ljajic, Douglas ve N'Skala...
Bir süre önce bonservisinin alınması düşünülen Batshuayi konusunda fikirler değişti, Chelsea'ye yeni bir teklif yapılmayacak.