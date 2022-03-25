Beşiktaş taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri alan Pascal Nouma, hem vatandaşı hem de Lens takımından eski takım arkadaşı olan Valerien Ismael için, "Strasbourg altyapısından yetişti ve 17 yaşında profesyonel oldu. Güçlü yapısı vardı, futbolculuğunda çok zeki, güçlü, agresif ve çok disiplinliydi. Futbol mentalitesi olarak Alman ekolünü benimsemiştir. Kuralları ve disiplini sever. Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim" ifadelerini kullandı.