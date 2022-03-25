Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilgili olarak duhuliye.com'a önemli açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın efsanesi Pascal Nouma'dan Valerien Ismael sözleri! "Çok sever..."
Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma, Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael'i anlattı. Nouma, vatandaşı için övgü dolu sözler sarf ederken, 46 yaşındaki teknik adamın en büyük özelliğinin ise 'disiplin' olduğunu söyledi. İşte Pascal Nouma'dan o sözler...
Beşiktaş taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri alan Pascal Nouma, hem vatandaşı hem de Lens takımından eski takım arkadaşı olan Valerien Ismael için, "Strasbourg altyapısından yetişti ve 17 yaşında profesyonel oldu. Güçlü yapısı vardı, futbolculuğunda çok zeki, güçlü, agresif ve çok disiplinliydi. Futbol mentalitesi olarak Alman ekolünü benimsemiştir. Kuralları ve disiplini sever. Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim" ifadelerini kullandı.
İDMANLARI ÇOK AĞIRDIR
Fotomaç'ın derlediği habere göre; öte yandan siyah-beyazlıların eski yıldız golcüsü Mario Gomez de Wolfsburg'tan teknik direktörü olan Valerien Ismael hakkında açıklama yaptı. Kendisinin eski, Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael hakkında konuşan Mario Gomez oyuncuları idmanları konusunda uyardı.