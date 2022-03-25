Beşiktaş, son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te görev alan teknik direktör Valerien İsmael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız hoca, ilk sınavına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dikkat çeken Valerien Ismael yorumu! "Net bir felsefesi var"
Teknik direktör arayışlarını tamamlayan Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaştı ve deneyimli çalıştırıcıyı İstanbul'a getirdi. İngiliz gazetesi Joe Chapman, Fransız hocayı çarpıcı sözlerle değerlendirirken, "Net bir felsefesi var" ifadelerini kullandı. İşte Valerien analizi... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te görev alan teknik direktör Valerien İsmael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız hoca, ilk sınavına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.
46 yaşındaki İsmael'i Birmingham Live'in West Bromwich muhabiri Joe Chapman, Sabah'a yorumladı. İşte İngiliz gazetecinin gözünden Beşiktaş'ın yeni hocası.
Valerien İsmael size göre nasıl bir teknik direktör?
Onun çok net bir felsefesi var. Genellikle bu felsefesinden hiçbir durumda uzaklaşmaz.
Takımını, hücum oyuncularının yüksek baskısına dayalı 3-4-3 dizilişiyle oynatıyor. Ismael'in takımları daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor.