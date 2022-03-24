BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Pascal Nouma'dan Valerien Ismael paylaşımı!
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma, siyah beyazlı takımın her konuda anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a davet ettiği teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili paylaşım yaptı. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 14:07
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile ilgili siyah beyazlı ekibin eski futbolcusu Pascal Nouma'dan paylaşım geldi.
Pascal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'a hoş geldin arkadaşım Valerien Ismael" mesajını yayınladı.
İşte Pascal Nouma'nın o paylaşımı;