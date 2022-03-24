BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Pascal Nouma'dan Valerien Ismael paylaşımı!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma, siyah beyazlı takımın her konuda anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a davet ettiği teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili paylaşım yaptı. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 14:07