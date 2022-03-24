Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, milli maçlar nedeniyle takıma verilen 4 günlük izni fırsat bilerek soluğu İtalya'da aldı.
GALATASARAY HABERİ - Marcao milli arayı fırsat bildi! Transfer için İtalya'ya...
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Marcao'nun milli arayı fırsat bilip transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gittiği iddia edildi. İşte başarılı stoperi isteyen takımlar... (GS Spor haberi)
Ailesiyle birlikte tatil yapan 25 yaşındaki futbolcunun, burada aynı zamanda çeşitli transfer temaslarında bulunduğu ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; özellikle Napoli ve Roma'nın yakın ilgi gösterdiği Marcao'nun, temsilcisiyle birlikte her iki kulübün yetkilileriyle de bir araya geldiği ifade edildi.