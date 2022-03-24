SENSIBILE DEVREYE GİRİYOR

Bu arada Marcao'nun yaptığı görüşmelerden kulübün de haberdar olduğu, ancak temaslar henüz resmiyet aşamasına gelmediği için herhangi bir aksiyon alınmadığı belirtiliyor. Eğer sarı-kırmızılı oyuncu herhangi bir ön protokol yaparsa, artık kulüp resmi teklifin bedeline göre bir cevap vermek durumunda kalacak.