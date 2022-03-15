Galatasaray karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta Önder Karaveli, ilk yarının bitmesini beklemeden değişikliğe gitti. Fotomaç'ın haberine göre;Müsabakada 11'de görev verdiği Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı 39. dakikada kenara alan Karaveli, Batshuayi ile Larin'i oyuna dahil etti. Galatasaray karşısında etkisiz bir görüntü sergileyen Kenan Karaman ve Güven Yalçın'a sosyal medyada da siyah beyazlı taraftarların tepkisi vardı.