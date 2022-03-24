Valerien Ismael'in en iyi olduğu yanlardan birisi de önde baskı başarı oranıdır. WBA'da maç başı 8 kez önde baskı girişiminde bulunurken, başarı oranı ise %72'dir. Beşiktaş'da ise bu rakam %56 şeklinde ve Süper Lig'de lider durumdadır.

Ayrıca takım halinde yapılan presleri de aşağıdaki görselde de yapıldığı yerlerle birlikte görebilirsiniz. Takım halinde yapılan preslerin %64'ü başarılı bir şekilde sonuçlanmış ve top kapma işlemi de başarılı olmuş .