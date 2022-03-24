Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı teknik direktör Valerıen Ismael'in nasıl bir futbol oynattığı oldukça merak konusu oldu. Fransız hocayı scout Burak Manap, aspor.com.tr için analiz etti. İşte Fransız teknik adamın analizi.
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael nasıl futbol oynatıyor? Valerien Ismael analizi
Beşiktaş haberleri | Siyah-beyazlıların prensipte anlaştığı teknik direktör Valerien Ismael'in oyun tarzını sizler için araştırdık. Peki Fransız hoca nasıl bir futbol oynatıyor? Valerien Ismael'in analizi haberimizde... (BJK spor haberi)
Valerien Ismael, West Bromwich'deki tüm maçlarında 3-4-3 formasyonuyla oynattı.
Savunmadan uzun paslarla çıkan, topu kaptırdığında 2 oyuncu ile birlikte saldıran bir görüntü çiziyor.
Çok fazla pozisyona giren, ancak bunları gole çevirme konusunda ciddi sıkıntı yaşadı. WBA'de toplam 209 kez pozisyona girerken 34 gol atma başarısı gösterdi.
Girilen pozisyon sonrasında ise çekilen şutların sayısı ise bir hayli yüksek. Toplamda 412 şut çekip, 153 tanesi isabetli olurken, bu şutlardan 55 xG üretip, 34 gol atıldı.
Valerien Ismael'in en iyi olduğu yanlardan birisi de önde baskı başarı oranıdır. WBA'da maç başı 8 kez önde baskı girişiminde bulunurken, başarı oranı ise %72'dir. Beşiktaş'da ise bu rakam %56 şeklinde ve Süper Lig'de lider durumdadır.
Ayrıca takım halinde yapılan presleri de aşağıdaki görselde de yapıldığı yerlerle birlikte görebilirsiniz. Takım halinde yapılan preslerin %64'ü başarılı bir şekilde sonuçlanmış ve top kapma işlemi de başarılı olmuş .