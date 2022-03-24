Sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen Beşiktaş teknik direktör değişikliğine gitti ve Fransız Valerien Ismael'i takımın başına getirdi. 46 yaşındaki teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları İstanbul Havaalanı'ndan aktardı. İşte Ismael'in İstanbul'a varış görüntüleri...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları İstanbul Havaalanı'ndan aktardı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 23:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 00:18