Sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen Beşiktaş teknik direktör değişikliğine gitti ve Fransız Valerien Ismael'i takımın başına getirdi. 46 yaşındaki teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları İstanbul Havaalanı'ndan aktardı. İşte Ismael'in İstanbul'a varış görüntüleri...