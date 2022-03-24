BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valerien Ismael'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael ile anlaşmaya varmıştı. Siyah beyazlıların yeni çalıştırıcısının İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. Ayrıca Fransız çalıştırıcının, alacağı ücret de belli oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 13:00