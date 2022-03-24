İlk olarak Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçında yıldızı parlayan Emirhan İlkhan, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başlayarak umut vermişti. Peki; Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan nereli ve kaç yaşında? İşte Emirhan İlkhan'a dair tüm detaylar...

Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltılarda geçen Beşiktaş'ta gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer alan genç futbolcu Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu maçta gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken genç Emirhan U18 takımında da 2 kez görev aldı.

BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZI EMİRHAN İLKHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan İlkhan, Süper Kupa maçının 80. dakikasında oyuna girerek profesyonel kariyerinin ilk maçına çıktı. 2019 yılından itibaren Beşiktaş'ın altyapısında forma giyen genç futbolcu orta sahada forma giyiyor. Bu sezon u19 liginde 10 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu 7 gole imza attı.

UEFA gençlik ligine de 7 karşılaşmada görev alan İlkhan, 3 kez ağları sarsarken 2 kez de asist yaptı. Beşiktaş A takımıyla bundan sonra daha fazla forma şansı bulması beklenen oyuncunun güncel piyasa değeri 100 bin euro.

Emirhan'ın Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.