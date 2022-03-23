Beşiktaş'ta sezonun üçüncü teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in teknik heyeti belli oldu!
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevi için anlaşılan Valerien Ismael'in yanında kimlerle geleceği de netleşmeye başladı. İşte Fransız teknik adamın beraber Beşiktaş'a getireceği isimler... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 12:00
Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Valerien Ismael isminde fikir birliğine varıldı.
Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanan Valerien Ismael'in yardımcıları da netleşmeye başladı.