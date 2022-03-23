En heyecanlandığım transfer Pepe, Mario Gomez ve Medel'di. Hepsi de öyle böyle Beşiktaş'a faydalarda bulundu. Pepe transferinde de zorluklar olmuştu. O dönem uzun süre sonra Real Madrid'ten ayrılacaktı ve talipleri çoktu. Bunların arasında Paris Saint Germain'de vardı. Ancak Pepe karakter olarak, bir yere gidip de rotasyon oyuncusu olmayı kabul etmeyecek bir karakterdi. O yüzden en başından beri bize çok sıcak baktı. Ekonomik şartlar da iyi olunca değerlendirdi.