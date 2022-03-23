Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Eski sportif direktörden açıklama geldi
Beşiktaş haberleri: Bir dönem siyah-beyazlı takımda sportif direktörlük görevinde bulunan Ali Naibi'den flaş açıklamalar geldi. Beşiktaş'ta görev yaptığı süre boyunca yaptığı önemli transferlerin perde arkasını anlatan Naibi, Talisca hakkında önemli sözler söyledi. İşte Ali Naibi'nin flaş açıklamaları...
Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ali Naibi, gündemdeki konulara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Görev yaptığı süre boyunca takıma katılan birçok yıldız hakkında konuşan Naibi, siyah-beyazlılara geri döneceği konuşulan Anderson Talisca ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
Ali Naibi: Gerçekleşirken bizi en çok zorlayan transfer Barcelona'dan Adriano'ydu. Geliş hikayesinde zorlanmıştık. Adriano tam gelecekken havalimanında bir patlama yaşanmıştı. Ertesi gün gelecektik. Eşi bu konunun kapandığını ve kesinlikle gitmeyeceklerini söyledi. Biz 1 hafta daha kaldık orada kendisini ikna etmeye çabaladık. Uzun süren görüşmelerin sonunda gelmişti. Hatta ilk defa bir oyuncuyu imza atmadan getirmiştik. 1.5 gün süre istemişti güvende olduğunu hissetmek için ama geldikten 5-6 saat sonra imzayı atmıştı.
En heyecanlandığım transfer Pepe, Mario Gomez ve Medel'di. Hepsi de öyle böyle Beşiktaş'a faydalarda bulundu. Pepe transferinde de zorluklar olmuştu. O dönem uzun süre sonra Real Madrid'ten ayrılacaktı ve talipleri çoktu. Bunların arasında Paris Saint Germain'de vardı. Ancak Pepe karakter olarak, bir yere gidip de rotasyon oyuncusu olmayı kabul etmeyecek bir karakterdi. O yüzden en başından beri bize çok sıcak baktı. Ekonomik şartlar da iyi olunca değerlendirdi.
Aboubakar transferinde de ısrarcı olduk. Aboubakar çok çalışkan bir karakter ve vücuduna çok iyi bakan bir oyuncu. İlk başlarda hiç gol atamamıştı bizi korkutmuştu. Sonra açıldı. Çok düzgün bir karakter. Çalışması keyifli bir oyuncuydu.
"TALISCA'NIN TEKRAR GELMESİ İÇİN..." Talisca bize geldiği dönemde çok gençti. O zamanlar takımın içinde bebek gibiydi. Çok başarılı oldu burada. Şimdi Arabistan'da çok yüksek bir ücreti var. Rakamlarda büyük fedakarlıklar yapması lazım tekrar gelmesi için. Zamanı geldiğinde tekrar Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum.
Son anda gerçekleşmemiş bir Ospina transferi vardı. Ospina'nın kendisi ile her şartta anlaşmıştık ancak kulübü Arsenal ile bonservis konusunda anlaşamamıştık. En sonunda Ospina ile konuşurken dedik ki bundan sonraki toplantıyı evinde gerçekleştirelim. Arsenal'in futbol direktörü ben ve Ospina. Evine gittiğimizde güzel bir şey yapmıştı. Tüm bavullarını hazırlamıştı sanki İstanbul'a seyahat etmeye hazır gibi.
Arsenal'in futbol direktörü Raul'ü o zaman. Raul içeri girdiğinde direkt bize döndü ve dedi ki bu numaralarla beni kandıramazsınız istediğimiz rakamı vermeden oyuncuyu bırakmayacağım dedi. Orada kaldı transfer. Ospina'da gelmek için epey çabalamıştı.
Opare ilk geldiğinde komik bir anımız olmuştu. Geldi tesisleri gösterdik. Sonra kendisine yaşayacağı ev ve arabasını verecektik. Araba da Audi markaydı. Opare döndü, ben Daniel Opare'yim. Real Madrid'te, Porto'da oynadım. Buna mı bineceğim, buna siz binin dedi. Bir anda şok olmuştuk. Alıştıktan sonra çok sempatik birisi ancak.
"SERGEN YALÇIN BİR SÜRE DAHA KALMALIYDI" Bana göre kalmalıydı. Çok iyi planlanmamış bir kadroyla çok büyük bir başarı elde etti. O dönem Türk medyası için Sergen Yalçın en iyisiydi. İspanya'ya gitmeliydi. Aradan 3 ay geçtikten sonra bambaşka bir senaryo. Sergen Yalçın gitmeli dendi. Bana göre süreç devam etmeliydi. Nasıl ki Giresunspor'da Hakan Keleş devam etti. Plana sadık kalınmalıydı. O planın neticesinde olmuyor denildiği zaman ayrılık olabilir.