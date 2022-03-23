Beşiktaş'ta Domagoj Vida görüşme odasına!

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başında Domagoj Vida geliyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda 3.5 milyon Euro maaş alan Hırvat stoperin maaşında indirim talep edip sözleşme uzatma teklifi sunacak.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 06:40