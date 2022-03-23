Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başında Domagoj Vida geliyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda 3.5 milyon Euro maaş alan Hırvat stoperin maaşında indirim talep edip sözleşme uzatma teklifi sunacak.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida ile yeniden anlaşmak istiyor. Takvim'in haberine göre ancak Siyah- Beyazlı yönetimin yıllık 3.5 milyon Euro alan Hırvat stoperden indirim isteyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Vida'ya 1.5 ile 1.75 milyon Euro civarında yıllık garanti ücret teklif edeceği iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Vida'nın istediği ücretin 2 milyon Euro'nun biraz üstünde olduğunu ifade ediyorlar. Bu arada Vida'nın menajeri birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.