Teknik direktör, forvet derken Beşiktaş'ın gündem maddelerinden biri de stoper takviyesi...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Koray Günter'de işlem tamam! İtalyanların talebi...
Gelecek sezonun transfer harekatına başlayan Beşiktaş, devre arasında da kadrosuna katmak istediği Koray Günter için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen defans oyuncusuyla büyük oranda anlaşma sağlarken, kulübü Verona'yla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlılarda Vida'nın sözleşmesinin bitecek olması, Welinton'dan istenen performansın alınamaması, Montero'nun da düzenli forma giyememesi nedeniyle bu bölge için takviye araştırmalarına devam ediliyor.
Bu bağlamda devre arasında da gündeme gelen Koray Günter ismi ağırlık kazanıyor.