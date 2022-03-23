Geçtiğimiz sezon ciddi bir çıkış yakalayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin ardından yönetimin oyuncuyu satma kararı aldığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'a Lyon kancası!
Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz dolduran Rıdvan Yılmaz, Avrupa devlerini peşine taktı. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Rıdvan için en ciddi teklif ise Fransız ekibi Lyon'dan geldi. İşte son detaylar...(BJK spor haberleri)
Geçtiğimiz sezon ciddi bir çıkış yakalayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin ardından yönetimin oyuncuyu satma kararı aldığı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu geç kalmadan satarak para kazanmanın en doğru seçenek olduğu görüşünde birleştiler.
Rıdvan'a Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı öğrenilirken en ciddi teklifin Fransız temsilcisi Lyon'dan geldiği ifade ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre ancak Lyon'un ne kadar teklif yaptığı ya da Beşiktaş'ın ne istediği hakkında net bir rakam açıklanmadı.