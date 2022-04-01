Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kulüpte teknoloji devrimi yapıyor. Fransız teknik adam, yöneticilerle görüşerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Valerien Ismael kanunları! İdmanlarda yeni devir
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanlarla dev maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş'ta, Fransız çalıştırıcının idmanlarda yeni bir devir başlatmak istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlılarda antrenmanların yukarıdan kayıt altına alınması sağlanacak. Saha kenarına kurulacak dev ekrandan da anlık olarak futbolcuların hataları gösterilerek idmanlar daha verimli geçecek.
DÜNYADA NAGELSMANN BAŞLATTI
Bu sistemi Avrupa'da ilk olarak Julian Nagelsmann başlattı. 34 yaşındaki teknik adam, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemde oyuncularına saha kenarındaki ekrandan hatalarını gösterdi.