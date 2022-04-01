PREMIER LİG TEMPOSUNDA İDMAN

Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Valerien Ismael, futbolcularına normalden daha kısa süren idmanlar yaptırıyor. Buna karşın antrenmanların daha yoğun geçtiği ifade ediliyor.