Beşiktaş'ta Miralem Pjanic ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanyollar, yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceğini kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.

Pjanic'i Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş'ta, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, 1 yıl daha oynamak istediğini açıklayan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberde, Pjanic ile ilgili flaş ifadelere yer verdi. Barcelona'nın Dest veya Depay'ın satışına karşı çıkmayacağını Pjanic'in ise 1 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmesini beklediği iddia edildi.