VALERIEN ISMAEL KİMDİR? Beşiktaş'ın anlaştığı Valerien Ismael kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Kaç yaşında ve nereli?

Beşiktaş'tan flaş bir teknik direktör hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'le anlaşma sağladı. Kartal, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçında takımın başında çıkarmak istiyor. Peki Valerien Ismael kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Valerien Ismael, 28 Eylül 1975'te Fransa'da doğdu. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı.

2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynı kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Valerien Ismael daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. Fransız teknik adam son olarak 21/22 sezonunda West Bromwich'i çalıştırdı.

Valerien Ismael West Brom kariyerinde 29 maçta 1.55'lik puan ortalaması yakalamış ve 6 ay görevde kalmıştı.