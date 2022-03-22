Beşiktaş Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği konusunda son noktayı Ahmet Nur Çebi yönetiminde toplanan yönetim kurulu verdi. Siyah-beyazlılar Fransız Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Önder Karaveli ile yolların resmen ayrılması beklenirken, yeni teknik direktör de netleşti. Şenol Güneş, İbrahim Üzülmez ve Valerien Ismael'den birini takımın başına getirmek için olağanüstü toplanan yönetim, kararını Ismael'den yana verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, yaptığı toplantı sonrası Valerien Ismael'i teknik direktörlüğe getirme konusunda mutabakata vardı.

Beşiktaş'ın Fransız teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.