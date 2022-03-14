Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı hakemi Atilla Karaoğlan'ın derbi karnesi

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi mücadelesini Atilla Kaaroğlan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Serkan Ok, Candaş Elbil ve 4. hakem olarak Mustafa Kürşat Filiz görev alacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Riva'da ise VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. İşte Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki karnesi...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 16:47