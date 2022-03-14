Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Çok iyi hazırlandık. Statta çalışmak da güzel oldu. Beşiktaş olarak kazanmak için buradayız. Başka da bir şey düşünmüyoruz."

"Josef'i biraz daha kısa süreli kullanabileceğiz. Onu da telafi etmek için oyunun akışında onu kullanmayı düşünüyoruz, ihtiyaç duyarsak."

"Vida da iyi. Geçen haftadan çok büyük bir değişiklik yapmadık ve bu maça hazırlandık. Atiba da bir süre bizimle değildi ama oynayacak durumda."

"Birçok maçta oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Bugün karşılığını aldığımız bir oyun istiyoruz. Bugün deplasman takımı gibi değil, kazanmak isteyen takım olarak oynamak istiyoruz."