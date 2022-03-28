Takımı teknik direktör Valerien Ismael'e emanet eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic ve Welinton, takımla çalışmalara başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın (29 Mart) saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.