46 yaşındaki teknik adamın kariyeri ise büyük endişe yaratıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim olan Ismael, son 8 yılda çalıştırdığı 6 takımda sadece 1 kez (Lask) sezonu tamamladı. Son olarak West Bromwich'te çalıştı. Şubat ayından itibaren işsiz...