Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için önemli bir adım attı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael endişesi! İşte o istatistik...
Beşiktaş'ın anlaştığı Valerien Ismael çalıştırdığı 5 takımda sadece 1 kez sezonu tamamladı. 46 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde hiç kupa kaldıramadı. Siyah beyazlıların imza attırmak üzere olduğu Fransız çalıştırıcının kariyeri taraftarı düşündürüyor. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'de yer alan haberde, siyah-Beyazlıların Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Son olarak West Bromwich'i çalıştıran İsmail'e senelik 750 bin Euro ödeneceği belirtildi.
46 yaşındaki teknik adamın kariyeri ise büyük endişe yaratıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim olan Ismael, son 8 yılda çalıştırdığı 6 takımda sadece 1 kez (Lask) sezonu tamamladı. Son olarak West Bromwich'te çalıştı. Şubat ayından itibaren işsiz...