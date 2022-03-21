Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Michy Batshuayi, attıklarından çok kaçırdıkları ile konuşuluyor. Hatayspor maçındaki golünden çok atamadığı ile eleştirilen Belçikalı forvetin taraftarla da arası açıldı. Yönetimin de Batshuayi'yi gelecek sezon düşünmediği gelen haberler arasında. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Michy Batshuayi, Hatayspor karşılaşmasında gol atsa da kaçırdıkları ile de tepki çekti. Belçikalı forvet, özellikle 58. dakikada Josef'in kafayla çevirdiği topu çok farklı şekilde dışarı yolladı. Yayıncı kuruluşun spikeri bile "Sahalarda ender görülen anlardan birini yaşadık. Atmak mı, kaçırmak mı zor?" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Batshuayi'nin gol attığı maçlarda dahi kaçırdıkları taraftarların da iyice sabrını taşırdı. Siyah beyazlılar, sosyal medyada eleştirilerin odağına koyduğu oyuncu ile kesinlikle devam edilmemesi gerektiği görüşlerini belirttiler. 28 yaşındaki forvetin bu sezon 34 maçta 12 gol, 3 asisti var. Bu da Batshuayi neredeyse her 3 maçta 1 gol atabiliyor demek. Yönetimin de Belçikalı forveti gelecek sezon düşünmediği gelen haberler arasında.