Deneyimli hocanın teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Önder Karaveli sezon bitimine kadar teknik ekipte yer alacak. Yönetim, sonrası için de haziranda karar verecek.