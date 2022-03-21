Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Önder Karaveli'nin geleceği ile ilgili durum netleşti. Deneyimli hocaya Hatayspor maçı öncesi yapılan toplantıda takımın başına yeni bir teknik adam getirmek için çalışma yapıldığı bilgisi iletildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mario Gomez ikna etti! Valerien Ismael'de son karar Ahmet Nur Çebi'nin
Spor Toto Süper Lig'de alınan Galatasaray yenilgisinin ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş, Valerien Ismael'i listenin başına yazdı. Bir dönem siyah-beyazlılarda forma giyen Mario Gomez, Fransız çalıştırıcıyla telefon görüşmesi yaptı ve 46 yaşındaki hocayı ikna etti. Kara Kartal'da son kararı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sunum yaptı. Çebi'nin yönetimiyle görüşerek son kararını vereceği öğrenildi. Başkan'ın onayı halinde Ismael hafta içi İstanbul'a gelecek.
ÖNDER KARAVELİ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK
Sabah'ın haberine göre; 1 yılı opsiyonlu 2 sezonluk sözleşmeye imza atacak Fransız çalıştırıcı, ligde kalan 8 maçta da takımın başında yer alacak. Opsiyonu kullanma hakkı Beşiktaş'ta olacak. Yanında iki yardımcısını getirecek olan Ismael, senelik ise 750 bin Euro ücret verilecek.