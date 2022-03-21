BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den flaş karar! İstifa...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Önder Karaveli'yi getiren siyah-beyazlılar, kötü gidişat sonrası Valerien Ismael ile prensip anlaşması sağladı. Yönetimin, Fransız teknik adamla anlaşması sonrası Önder Karaveli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 09:39