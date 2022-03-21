Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a kaybedilen maçın ardından istifa kararı aldığı ancak Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından görevden ayrılma talebinin kabul edilmediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den flaş karar! İstifa...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Önder Karaveli'yi getiren siyah-beyazlılar, kötü gidişat sonrası Valerien Ismael ile prensip anlaşması sağladı. Yönetimin, Fransız teknik adamla anlaşması sonrası Önder Karaveli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Karaveli'nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla görüşüp istifa kararı aldığını aktardığı, Kazancı'nın da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilettiği belirtildi.
Fanatik'in haberine göre; Çebi'nin de Kazancı'ya, "İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız" dediği öğrenildi.