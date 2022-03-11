Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi. Keza Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti. Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Miralem Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi.



