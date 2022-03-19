Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılması bekleniyor…
TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Görüşmeler gerçekleşti
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın Fransız ekibinden ayrılması bekleniyor. Milli futbolcunun yeniden Türkiye'ye döneceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. 36 yaşındaki golcünün Süper Lig'den 2 ekip ile görüştüğü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ VE A.DEMİRSPOR'LA GÖRÜŞÜYOR
Takvim'in haberine göre; Bu sezon Fransız ekibinde istediği performansı yakalayamayan milli oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor...
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.