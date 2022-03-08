A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş - Başakşehir maçını köşesinde değerlendirdi.

İŞTE TOROĞLU'NUN O YAZISI:

"Alt yapıdan gelen Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli herhalde yönetimle de konuşarak senenin hazırlığını başladı. Türkiye Kupası da elden gittikten sonra bence doğru yapıyorlar. Zaten kiralıklardan birisi hiç yok. Barcelona'ya dönmeyi bekliyor. Batshuayi ise yedek. Mecbur kalınca oyuna aldı. Larin de zaten gidecek, kenarda oturuyor. Bir de sahada oynayanlara bakıp 'seneye bunlardan hangisinden faydalanarım'a bakmamız gerekiyor. Hem yerli hem yabancı için geçerli, onun için de takımın işi seneye zor. Para durumu da öyle pek de iyi değil. Onun için de bu maçlar gelecek senenin hazırlık maçları olarak görülmeli."

"Bu karşılaşmanın 4-2-2'si 4-3-3'ü olmaz. Beşiktaş'ta hangi futbolcular kalmak istiyor, hangileri gitmek istiyorlar? Yerli yabancı dahil sahada yaptıkları mücadeleye göre bunların kararı verilecek. Ligde 3. olsan ne olur, 4 olsan ne olur bence. Ya şampiyon olacaksın ya da takımı gelecek sezon için hazırlayacaksın. Bakıyorsunuz zaman zaman hata yapmasına rağmen Rosier canla başla oynuyor, Ghezzal eh işte, eski gücü yok. Söyleyin bana başka mücadele edeni... Bunlardan hangisi seneye Beşiktaş forması giyer de Beşiktaş şampiyonluğa oynar. Yılların boş vermişliği, hatalı transferler, baya yüklü paraların buharlaşması, Beşiktaş'ı bu hale getirdi.

"Duyduğuma göre Beşiktaş yönetimi de teknik aram olarak yabancı bir isme yönelmeye başlamış, ama kime yöneleceklerse çabuk yönelsinler çünkü gelecek teknik direktörün faydalı olabilmesi için bu takımı baya bir seyretmesi lazım. Tamam takımın kasetlerini izler, izler ama canlı canlı izlemek başka şeydir. Siyah beyazlı yönetimin bugün hakem hakkında da söyleyeceği fazla şey olmasa gerek. Çünkü bana göre de hakem maça tesir etmedi. Yani öyle bir bahane de yok. Beşiktaş için tek cümle lazım: Seneye hayırlı işler"