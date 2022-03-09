TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Bernd Schuster sürprizi!

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik direktör Bernd Schuster'in, siyah beyazlıların Süper Lig'de oynadığı Başakşehir maçını başkan Ahmet Nur Çebi'nin locasında takip ettiği iddia edildi. Alman hocanın Çebi'nin şoförü olan Ahmet Erim tarafından stada getirilip sonra da bırakıldığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 07:05