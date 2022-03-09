Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tanıdık bir isim sürpriz şekilde gündeme geldi. Bu hocanın da Bernd Schuster olduğu iddia edildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Bernd Schuster sürprizi!
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik direktör Bernd Schuster'in, siyah beyazlıların Süper Lig'de oynadığı Başakşehir maçını başkan Ahmet Nur Çebi'nin locasında takip ettiği iddia edildi. Alman hocanın Çebi'nin şoförü olan Ahmet Erim tarafından stada getirilip sonra da bırakıldığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 07:05
Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tanıdık bir isim sürpriz şekilde gündeme geldi. Bu hocanın da Bernd Schuster olduğu iddia edildi.
Fotomaç'ta yer alan haberde, 62 yaşındaki teknik adamın, başkan Ahmet Nur Çebi'nin 65 numaralı locasında yardımcılarıyla birlikte Başakşehir maçını takip ettiği yazıldı.
Hatta Alman hocanın Çebi'nin şoförü olan Ahmet Erim tarafından stada getirilip sonra da bırakıldığı ifade edilirken yaşananlar yeni hoca arayışlarında kafalarda soru işareti yarattı.