Beşiktaş ile adı geçen Valérien Ismaël kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?

Beşiktaş'tan flaş bir hamle teknik direktör hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Fransız çalıştırıcı Valérien Ismaël'le anlaşmak üzere. Beşiktaş, yeni teknik direktörünü Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçında takımın başında çıkarmak istiyor. Peki Valerien Ismael kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, Fransız teknik adam Valérien Ismaël'le anlaşma sağlamak üzere. Beşiktaş yeni teknik direktörünü Trabzonspor maçında takımın başında çıkarmak istiyor. Peki Valerien Ismael kimdir? İşte detaylar...



VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 Fransa doğumlu olan Valérien Ismaël, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı.

2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynu kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Valérien Ismaël daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. Fransız teknik adam son olarak 21/22 sezonunda West Bromwich'i çalıştırdı.

Valérien Ismaël West Brom kariyerinde 29 maçta 1.55'lik puan ortalaması yakalamış ve 6 ay görevde kalmıştı.