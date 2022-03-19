Beşiktaş Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli'den Kenan Karaman açıklaması!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Önder Karaveli konuştu. Karaveli, "Pjanic ve Oğuzhan'ın dönüşleri beklediğimizden uzun sürdür. Millî arayla birlikte aramıza katılacaklarını umuyoruz ki raporlar da öyle gözüküyor. Kenan, kadroda bizimle değil ama sonrasında devamı olacaktır. Bununla ilgili fazla açıklama yapmaya gerek yok." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 18:34