Beşiktaş Hatayspor maçı öncesi Önder Karaveli'den Kenan Karaman açıklaması!
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Önder Karaveli konuştu. Karaveli, "Pjanic ve Oğuzhan'ın dönüşleri beklediğimizden uzun sürdür. Millî arayla birlikte aramıza katılacaklarını umuyoruz ki raporlar da öyle gözüküyor. Kenan, kadroda bizimle değil ama sonrasında devamı olacaktır. Bununla ilgili fazla açıklama yapmaya gerek yok." dedi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 18:34
İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:
Biz Beşiktaşlılar için önemli bir gün. 19.03. Taraftarlarımıza, kalbi burada olup da gelemeyen Beşiktaşlılara, iyi günde kötü günde her şekilde gerçek Beşiktaşlıların gününü kutluyorum.
Bugün buraya gelen seyircimizin içini ısıtmak istiyoruz. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak bazı oyuncularımızın yaşadığı durumlar nedeniyle rotasyonlar yapıyoruz. Oyuncular bazen yer değiştirecekler.
Fiziksel ve zihinsel olarak bazı oyuncularımızın yaşadığı durumları göz önüne almamız gerekiyor.
Pjanic ve Oğuzhan'ın dönüşleri beklediğimizden uzun sürdür. Millî arayla birlikte aramıza katılacaklarını umuyoruz ki raporlar da öyle gözüküyor. Kenan, kadroda bizimle değil ama sonrasında devamı olacaktır. Bununla ilgili fazla açıklama yapmaya gerek yok.