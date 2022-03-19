Beşiktaş - Hatayspor maçında hava nasıl olacak? Kar yağışı var mı? Beşiktaş - Hatayspor maçı ertelenecek mi?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Hatayspor'u konuk edecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği araştırma konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçında hava nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u saat 19.00'da Vodafone Park'ta ağırlayacak.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Beşiktaş - Hatayspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçında hava nasıl olacak?

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇINDA HAVA DURUMU NASIL?

Beşiktaş - Hatayspor maçının başlangıç saati olan 19.00'da hava 3° ve kar yağışlı olacak. Beşiktaş - Hatayspor maçının ertelendiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.