Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Batshuayi kaydederken Hatayspor'un golü Saba'dan geldi.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golü mücadelenin 16. dakikasında Batshuayi'nin ayağından gelirken, konuk ekibin tek golünü 42. dakikada Sabah Lobjanidze kaydetti.

Bu skorla Beşiktaş puanını 46'ya, Hataysppor ise 47'ye yükseltti.

1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.

16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.