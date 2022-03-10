Beşiktaş'ın aklı Anderson Talisca'da! Transferde flaş detay

Al-Nassr'da mutsuz olan 28 yaşındaki futbolcu Anderson Talisca, sezon sonu ayrılık hazırlığında. Alex Teixeira'nın ayrılması halinde 2 milyon 750 bin Euro'luk maaş alanı açacak olan Beşiktaş yönetimi, bu parayı yıldız oyuncu için kullanacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 06:40