Emre Bilgin Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası konuştu: Golde biraz hatalıydım

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda kalede görev alan Emre Bilgin, Hatayspor maçının ardından konuştu. Bilgin, "Bu yaşta bu formayı giymek çok kıymetli. Oldukça gururluyum. Emekleri olan aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Yediğimiz golde biraz hatalıydım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 21:54