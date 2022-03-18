Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birebir yaptığı görüşme sonrasında temasların sıklaştırılmasını istedi. Siyah-beyazlıların listesinde en üst sırada tanıdık iki isim var; Cenk Tosun ve Anderson Talisca...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Cenk Tosun ve Anderson Talisca...
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının gerisine kalan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kartal'ın eski yıldızları Cenk Tosun ve Anderson Talisca tekrardan siyah beyazlı forma altında buluşmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Sırtımda taşırım' dediği Talisca ile 'Ona kapımız her daim açık' dediği Cenk Tosun; şartları kabul ederlerse seneye Beşiktaş forması giyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca için "Bizim şartlarımızı kabul etsin, onu sırtımda taşırım" ifadesini kullanırken, önceki gün Rain ile yapıan sponsorluk anlaşmasında da "Neden olmasın, Talisca olabilir" yorumunu yapmıştı.
Siyah-beyazlı taraftarlar da, Başkan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada Talisca'ya 'Come to Beşiktaş' mesajlarını göndermeye başladı bile. Fotomaç'ta yer alan haberde, Kartal'ın forvet adayları arasında yer alan Cenk Tosun da yeşil ışığı yaktı.