Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birebir yaptığı görüşme sonrasında temasların sıklaştırılmasını istedi. Siyah-beyazlıların listesinde en üst sırada tanıdık iki isim var; Cenk Tosun ve Anderson Talisca...