Gelecek sezon takımın emanet edileceği teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Al Hilal'de görev yapan Leonardo Jardim'in durumunu araştırdı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber!
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Yeni sezona yeni bir hocayla başlamak isteyen siyah beyazlı ekip, birçok isimle görüşse de sona gelemedi. Son olarak iki ünlü teknik adam olan Leonardo Jardim ve Rudi Garcia cephelerinde ise flaş gelişmeler yaşandı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Portekizli hocayı teklif bile yapmadan listeden çıkardı.
Rudi Garcia için de yoklama yapan Beşiktaş yönetimi, istediği yanıtı alamadı. Geçtiğimiz sezonun bitiminde Lyon'dan ayrılan ve şu an boşta olan 58 yaşındaki Fransız teknik adam, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti.