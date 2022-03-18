BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Yeni sezona yeni bir hocayla başlamak isteyen siyah beyazlı ekip, birçok isimle görüşse de sona gelemedi. Son olarak iki ünlü teknik adam olan Leonardo Jardim ve Rudi Garcia cephelerinde ise flaş gelişmeler yaşandı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 06:40