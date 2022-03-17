Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları yeniden hız kazanırken, listenin ilk sırasına bir kez daha Şenol Güneş'in ismi yazıldı. Siyah-beyazlıların Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin ortadan kalkmasından sonra Önder Karaveli'nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali de yok denecek kadar azaldı.
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Spor Toto Süper Lig'de son olarak Galatasaray deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ın, 9 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Siyah-beyazlılar gelecek sezon için yeni hoca arayışlarına hız verirken listenin başında Şenol Güneş olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla daha da hızlandı.
NABIZ YOKLADI
Beşiktaş yönetiminde, G,Saray ile oynana derbi maçından sonra iki kez teknik direktör konusunda yerli ve yabancı adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Yöneticilerin tek tek fikirlerini paylaştığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir kez daha Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine düşüncelerini sordu.