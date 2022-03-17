NABIZ YOKLADI

Beşiktaş yönetiminde, G,Saray ile oynana derbi maçından sonra iki kez teknik direktör konusunda yerli ve yabancı adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Yöneticilerin tek tek fikirlerini paylaştığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir kez daha Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine düşüncelerini sordu.