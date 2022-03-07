Forvet takviyesi için Sörloth, Boupendza ve Welbeck gibi isimleri listesine alan siyah-beyazlılar sürpriz bir aday için daha devreye girdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - O da gelmek istiyor! Kartal'da gündem Teemu Pukki
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle forvet bölgesi için derin bir çalışma yapan siyah beyazlıların oldukça geniş bir listesi bulunuyor. Birçok yıldız oyuncu için temaslarını sürdüren siyah beyazlılarda, Norwich City forması giyen Teemu Pukki ön plana çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 06:40
Beşiktaş daha önce de gündeme gelen Teemu Pukki'yi yeniden listeye yazdı.
Fotomaç'ın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pukki'nin bonservisi olmaması nedeniyle listeye eklendiği öğrenildi.