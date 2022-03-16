TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Artem Dovbyk yarışı!

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, hücum bölgesine katkı yapmak istiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası bu coğrafyada forma giyen oyuncular takımlarından ayrılmaya sıcak bakarken, Artem Dovbyk'e Kara Kartal ve Kanarya gözünü dikti. Bu sezon ileri uçtan yeteri kadar skor katkısı alamayan 2 takım, 23 yaşındaki forvet için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 06:40